SPM’ye göre haziranda işsizlik oranı 0,1 puan artabilir

07 Ekim 2020

Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), 12 Eylül 2020-Pazartesi günü ilan edilecek Haziran-2020 dönemi istihdam verilerinde işsizlik oranının 0,1 puan artarak yüzde 13, tarım dışı işsizlik oranının da 0,2 puan yükselerek yüzde 15,4 düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin etti.



SPM'den yapılan açıklamaya göre, SPM Araştırmacısı Dr. Pınar Kaynak Haziran 2020 döneminde ihracatın Mayıs dönemine göre yüzde 35 oranında artarken, hammadde ithalatının yüzde 17, yatırım malları ithalatının ise yüzde 27 yükseldiğini kaydetti. Dr. Kaynak, yine aynı dönemde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin 14,2 puan, imalat sanayisi kapasite kullanım oranının ise 3,4 puan arttığına dikkat çekerek “Tüm bunlar ekonominin yavaş da olsa toparlanmaya başladığının ve COVID-19’un hasarlarının giderilmeye başlandığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir” dedi.



SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde, araştırmacı Dr. Pınar KAYNAK’ca yapılan tahminler TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, mevsimsel etkilerden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarını kapsıyor. Tahminler, bu göstergelerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirildi. SPM, Eylül-2020 “Sanayide

Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Haziran-2020 dönemine ait 10 Eylül’de ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.



SPM çalışmasında Haziran-2020 döneminde mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,9 puan artarak yüzde 17,3 seviyesine tırmanmasının beklendiği bildirilerek, “Diğer yandan, istihdam oranının 0,8 puanlık bir artışla yüzde 42,2 seviyesine sanayi istihdamının da 5 milyon 290 bin kişi düzeyine ulaşmasını bekliyoruz. Ancak, önceki bültenlerimizde altını çizdiğimiz gibi 2014 yılından bu yana çok başarılı tahminler yapmamıza izin veren modelimiz

COVID-19 pandemisi gibi bir şokun işgücü piyasaları üzerindeki etkilerini öngörmeye elverişli değil. Dolayısıyla, COVID-19 şokuna bağlı olarak yayınladığımız tahminlerden sapmalar olması şaşırtıcı olmayacaktır” denildi.