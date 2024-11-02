S&P'nin not artırımına Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Bir yıl içinde ikinci not artışıyla birlikte Türkiye'nin kredi notu B+ seviyesindeki 'Yüksek Derece Spekülatif' görünümden 'Spekülatif' görünüm seviyesine yükselmiş oldu.

S&P’nin not artırımına ilişkin iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara’dan ilk yorum geldi.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, “Tuhaf para politikalarını terk etmek kredi notumuzu 2018 yılındaki seviyeye çıkarmaya yetti” ifadesini kullandı.

Prof Dr. Hakan Kara mesajının devamında “Asıl iş şimdi başlıyor” yorumunda bulundu.

Tuhaf para politikalarını terk etmek kredi notumuzu 2018 yılındaki seviyeye çıkarmaya yetti. Asıl iş bundan sonra başlıyor. pic.twitter.com/KkThmCodRE — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 2, 2024

Burcu Aydın: Enflasyonda net düşüş görene kadar...

TEPAV Direktörü Dr. Burcu Aydın, kredi notundaki artışı şu şekilde yorumladı:

* S&P, Türkiye'nin kredi notunu "BB-"ye yükseltti. Görünüm: Durağan. Kredi notumuzu, TCMB'nin yürüttüğü sıkı para politikası ve makro-finansal risklerdeki düşüş sebebiyle artırdı. Görünümü, enflasyonda net düşüş görene kadar yeni not artışı yok diyerek durağanda tuttu.

Ali Çufadar: Devamın gelmesi normal

TEPAV Makroekonomik Çalışmalar Direktörü Dr. Ali Çufadar da not artışlarının devamının gelebileceğini şu şekilde ifade etti:

* Kredi notu artışı... Türkiye'nin borç veren açısından makro göstergeleri iyi; en az borçlu ülkelerden biri, cari açık sorunu da yok; rezerv ihtiyacı da... Normalde, notunun çok daha yüksek olması makul... Devamının gelmesi gayet normal...