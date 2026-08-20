Spor ayakkabı tutkusu fren yaptı: Perakende devinin hisseleri çöktü

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İngiliz spor giyim ve ayakkabı perakendecisi JD Sports Fashion, ikinci çeyrek ticaret güncellemesinde satış ivmesinin zayıfladığını ve yıl geneline ilişkin kâr beklentisinin aşağı çekildiğini açıkladı. Şirketin özellikle Kuzey Amerika’daki yavaşlamaya dikkat çekmesi, piyasanın da sert tepki vermesine yol açtı.

JD Sports hisseleri açıklamanın ardından yüzde 12 civarında değer kaybederken, şirketin yıl sonu vergi öncesi kâr beklentisi 750 milyon-850 milyon sterlin aralığından 700 milyon-800 milyon sterlin bandına indirildi. Böylece piyasa, yalnızca şirket performansındaki zayıflığı değil, spor ayakkabı talebindeki genel soğumayı da daha net fiyatlamaya başladı.

En sert darbe Kuzey Amerika’dan geldi

Şirketin 1 Ağustos’ta sona eren 13 haftalık döneme ilişkin verilerine göre grup genelinde organik satışlar yüzde 1,3, benzer mağaza satışları ise yüzde 3,1 geriledi. En zayıf görünüm Kuzey Amerika’da ortaya çıktı. Bölgede organik satışlar yüzde 4,5, benzer mağaza satışları ise yüzde 6,8 düştü.

Avrupa’da benzer mağaza satışları yüzde 2,7 gerilerken, Birleşik Krallık tarafında bu kalem yüzde 0,8 artıda kaldı. Asya Pasifik bölgesi de yüzde 1,4’lük benzer mağaza satış artışıyla sınırlı da olsa pozitif ayrıştı. Buna rağmen grubun ana ağırlığını oluşturan Kuzey Amerika’daki bozulma, genel tabloyu aşağı çekti.

Şirket yönetimi, Kuzey Amerika’daki zayıflığın arkasında yumuşayan tüketici güveni, yüksek ilgi gören ayakkabı modellerine yönelik talebin gevşemesi ve okul dönemi alışverişinin beklenenden daha geç başlamasının bulunduğunu belirtti.

Ayakkabı zayıfladı, indirim baskısı arttı

JD Sports’un açıklamasında, ayakkabı kategorisinin baskı altında kaldığı, buna karşılık giyim ve aksesuar tarafının tüm bölgelerde daha dayanıklı bir performans gösterdiği vurgulandı. Ancak spor ayakkabı satışlarındaki yavaşlama, grubun marjları açısından daha kritik bir risk olarak öne çıktı.

Şirket, pazarın halen yoğun promosyonlu seyrettiğini ve rekabetin fiyat tarafında sertleştiğini de işaret etti. Bu durum, yalnızca satış büyümesini değil, kârlılık kalitesini de baskılayan bir unsur olarak değerlendiriliyor. Tüketicinin daha temkinli davranması ve satın alma kararını ertelemesi, özellikle büyük markalara dayalı ayakkabı satışlarında etkisini daha güçlü hissettiriyor.

JD Sports CEO’su Régis Schultz, güncellenen kâr beklentisinin dış piyasa koşullarına ilişkin daha temkinli bir yaklaşımı yansıttığını belirtti. Şirketin ikinci çeyrekte zorlu bir ticaret ortamıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Schultz, buna rağmen grubun uzun vadeli büyüme stratejisinin sürdüğünü vurguladı.

4 bin 800 mağazalı devde talep endişesi

1981’de kurulan JD Sports, bugün 51 ülkede 4 bin 800’ün üzerinde mağazaya sahip küresel bir perakende oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu nedenle şirketin verdiği sinyaller, yalnızca kendi bilançosu açısından değil, küresel spor giyim ve ayakkabı talebinin yönünü göstermesi bakımından da önem taşıyor.

Son veriler, tüketicinin spor ayakkabı ve athleisure harcamalarında daha seçici bir döneme girdiğine işaret ediyor. Özellikle enflasyon baskısı, yüksek yaşam maliyetleri ve belirsiz ekonomik görünüm nedeniyle tüketici harcamalarında önceliklerin değişmesi, sektörün geri kalanında da benzer baskılar yaratabilir.

Bu tablo, JD Sports açısından yalnızca kısa vadeli satış baskısı değil, aynı zamanda yatırımcı güveninin yeniden kazanılması gereğini de beraberinde getiriyor. Hisselerdeki sert düşüş, piyasanın şirketin büyüme hikâyesine ilişkin beklentilerini daha ihtiyatlı bir noktaya taşıdığını gösteriyor.