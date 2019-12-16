'Spor, eğlence ve sağlık' büyüyen sektörler olacak
Dünya genelinde 2020 yılını ‘güneşli’, ‘parçalı bulutlu’ ve ‘yağmurlu’ geçirecek sektörler belirlendi. Spor, eğlence ve sağlık hizmetleri parlak bir yıl geçirecek; daralan pazarlara sıkışan otomotiv, enerji sektörü ile online alışverişle darbe yiyen perakende yeni yılda zorlanacak.
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