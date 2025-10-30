Spor giyim devi Puma'dan işten çıkarma kararı!

Alman spor giyim markası Puma, yeni CEO Arthur Hoeld liderliğindeki toparlanma planını hızlandırmak amacıyla ofis çalışanlarının sekizde birine denk gelen 900 pozisyonu gelecek yıl sonuna kadar işten çıkaracağını açıkladı.

Şirket, 2024 sonu itibarıyla 22 bin 200 olan toplam çalışan sayısında bu yıl zaten 500 işten çıkarma yapmıştı.

Üçüncü çeyrekte sabit kurla satışlar yüzde 10,4 düşüşle 1,96 milyar Euro'ya gerilerken, şirket 62,3 milyon Euro net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 127,8 milyon Euro kâr elde edilmişti.