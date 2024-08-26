Spot doğal gaz piyasasında 25 Ağustos işlem hacmi: 3,87 milyon lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 364 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 186 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 44 bin 361 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 33 bin 443 metreküp olarak kayıtlara geçti.