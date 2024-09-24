Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 23 Eylül'de 6,6 milyon lirayı aştı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 414 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 232 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 984 bin 302 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 426 bin 793 metreküp olarak kayıtlara geçti.