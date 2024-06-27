Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi dün 20 milyon lirayı geçti

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 422 lira 64 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 962 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 943 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 901 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 98 milyon 525 bin 79 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 608 bin 253 metreküp olarak kayıtlara geçti.