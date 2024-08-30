Spot doğal gaz piyasasının 29 Ağustos işlem hacmi: 16,95 milyon lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 286 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 116 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 17 bin 101 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 139 milyon 139 bin 285 metreküp olarak kayıtlara geçti.