Spot doğal gaz piyasasının 4 Eylül işlem hacmi: 21,86 milyon lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 32 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 791 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 990 bin 814 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 milyon 380 bin 77 metreküp olarak kayıtlara geçti.