Spot doğal gaz piyasasının işlem hacmi 12 Eylül'de 27,5 milyon lirayı aştı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 782 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 565 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 297 bin 243 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 252 bin 243 metreküp olarak kayıtlara geçti.