Spot doğal gazda hareketlilik: Fiyat 14 bin 127 lira oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gaz için referans fiyat 14 bin 127 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyon 600 bin 808 liraya ulaştı. Bir önceki gün bu tutar 3 milyon 106 bin 840 lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı gün spot doğal gaz piyasasında gerçekleştirilen toplam ticaret miktarı 538 bin metreküp olarak kayıtlara geçerken, referans fiyat bin metreküp başına 14 bin 127 lira 90 kuruş oldu.

Piyasa katılımcıları açısından dengeleme gazı için alış fiyatı 14 bin 834 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 421 lira 51 kuruş olarak tespit edildi.

Öte yandan Türkiye’ye dün toplam 332 milyon 655 bin 792 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya sunulan doğal gaz miktarı 332 milyon 404 bin 756 metreküp olarak gerçekleşti.