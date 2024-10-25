Spot elektrik piyasası işlem hacmi yüzde 3,8 arttı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 614 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 357 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 371 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 863 lira 63 kuruş olarak belirlendi.