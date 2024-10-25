  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Spot elektrik piyasası işlem hacmi yüzde 3,8 arttı
Takip Et

Spot elektrik piyasası işlem hacmi yüzde 3,8 arttı

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, 25 Ekim'de düne göre yaklaşık yüzde 3,8 azalarak 1 milyar 361 milyon 11 bin 648 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 614 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 614 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 357 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 371 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 863 lira 63 kuruş olarak belirlendi.