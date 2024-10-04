Spot elektrik piyasasında 4 Ekim 2024 işlem hacmi: 1,34 milyar lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 380 lira 01 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 380 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 780 lira olarak belirlendi.