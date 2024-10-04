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  3. Spot elektrik piyasasında 4 Ekim 2024 işlem hacmi: 1,34 milyar lira
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Spot elektrik piyasasında 4 Ekim 2024 işlem hacmi: 1,34 milyar lira

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 6,16 azalarak 1 milyar 347 milyon 350 bin 324 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 380 lira 01 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 380 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 780 lira olarak belirlendi.