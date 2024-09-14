Spot elektrik piyasasında işlem hacmi: 1,26 milyar lira (14 Eylül 2024)
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 20,60 azalarak 1 milyar 262 milyon 80 bin 663 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 770 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 100 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 112 lira 66 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.