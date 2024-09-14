Spot elektrik piyasasında işlem hacmi: 1,26 milyar lira (14 Eylül 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 100 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 112 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.