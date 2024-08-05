Spot elektrik piyasasında işlem hacmi: 1,99 milyar lira

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 741 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 757 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.