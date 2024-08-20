Spot elektrik piyasasında işlem hacmi: 2,11 milyar lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 838 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 850 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.