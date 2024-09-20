Spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne oranla yüzde 17,2 azaldı

Gün öncesi spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 899 lira 67 kuruş, en düşük saat 12.00'de 924 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 96 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 94 lira 15 kuruş oldu.