Spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 15,4 azaldı
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 15,4 azalarak 1 milyar 558 milyon 89 bin 955 lira oldu. Bir megavatsaat elektriğin fiyat ise yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1374 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
AA
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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00, 01.00 ve 19.00 ila 21.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 12.00'de 1374 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 364 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 343 lira 79 kuruş oldu.