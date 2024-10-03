Spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 6 azaldı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 780 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 440 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 449 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1411 lira 10 kuruş olarak belirlendi.