Spot elektrik piyasasının işlem hacminde yüzde 3,5'lik artış

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1417 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 441 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 449 lira 83 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1419 lira 20 kuruş olarak belirlendi.