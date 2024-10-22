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Spot elektrik piyasasının işlem hacminde yüzde 3,5'lik artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 5,3 artarak 1 milyar 578 milyon 893 bin 804 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1417 lira 15 kuruş olarak tespit edildi.

AA
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1417 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 441 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 449 lira 83 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1419 lira 20 kuruş olarak belirlendi.