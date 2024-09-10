Spot piyasada doğal gaz fiyatları (10 Eylül 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 991 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 754 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 986 bin 86 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 248 bin 111 metreküp olarak kayıtlara geçti.