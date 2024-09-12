Spot piyasada doğal gaz fiyatları (12 Eylül 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 853 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 629 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 975 bin 745 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 580 bin 871 metreküp olarak kayıtlara geçti.