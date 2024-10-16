Spot piyasada doğal gaz fiyatları (16 Ekim 2024)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 907 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 502 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 311 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 788 bin 715 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 126 milyon 67 bin 112 metreküp olarak kayıtlara geçti.