Spot piyasada doğal gaz fiyatları (20 Eylül 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 562 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 366 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 969 bin 831 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 29 bin 937 metreküp olarak kayıtlara geçti.