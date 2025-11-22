Spot piyasada doğal gaz fiyatları (22 Kasım 2025)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 498 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 261 bin 875 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 251 bin 392 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 498 lira 30 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 225 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 223 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 773 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 163 milyon 975 bin 37 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 164 milyon 195 bin 978 metreküp olarak kayıtlara geçti.