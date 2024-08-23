Spot piyasada doğal gaz fiyatları (23 Ağustos 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 319 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 146 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 65 bin 498 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 147 milyon 799 bin 509 metreküp olarak kayıtlara geçti.