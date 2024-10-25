Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Ekim 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 887 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 728 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 481 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 293 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 160 milyon 715 bin 210 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 159 milyon 706 bin 320 metreküp olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​