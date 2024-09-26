Spot piyasada doğal gaz fiyatları (26 Eylül 2024)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 978 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 577 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 379 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 97 bin 981 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 550 bin 286 metreküp olarak kayıtlara geçti.