Spot piyasada doğal gaz fiyatları (27 Eylül 2024)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 951 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 548 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 353 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 637 bin 914 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 695 bin 31 metreküp olarak kayıtlara geçti.