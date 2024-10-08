Spot piyasada doğal gaz fiyatları (8 Ekim 2024)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 180 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 789 lira, satış fiyatı ise 11 bin 571 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 934 bin 233 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 112 milyon 166 bin 174 metreküp olarak kayıtlara geçti.