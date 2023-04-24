Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 934 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 942 bin 230 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 56 milyon 549 bin 725 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 934 lira, gaz ticaret miktarı ise 325 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 380 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 487 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 214 bin 759 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 977 bin 599 metreküp olarak kayıtlara geçti.