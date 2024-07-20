Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 953 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 910 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 344 bin 653 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 259 bin 775 metreküp olarak kayıtlara geçti.