Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 347 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 412 bin metreküp oldu.

Türkiye'ye dün 131 milyon 8 bin 31 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 521 bin 729 metreküp olarak kayıtlara geçti.