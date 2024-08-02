Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 713 bin 340 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 714 bin 900 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 357 lira 45 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 415 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 452 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 361 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 701 bin 713 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 115 milyon 352 bin 817 metreküp olarak kayıtlara geçti.