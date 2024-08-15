Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 114 bin 27 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 762 bin 403 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 782 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 283 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 371 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 193 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 79 bin 699 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 milyon 389 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.