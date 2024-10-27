Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 477 bin 200 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 567 bin 241 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 875 lira, gaz ticaret miktarı ise 547 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 468 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 281 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 159 milyon 427 bin 519 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 159 milyon 537 bin 502 metreküp olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​