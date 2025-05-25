Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 59,4 yükselerek, 1 milyar 734 milyon 235 bin 194 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 17.00-00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 06.00'da 1400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 903 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 964 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 129 lira olarak kayıtlara geçti.