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Spot piyasada elektrik fiyatları (12 Ağustos 2024)

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 10,5 artarak 1 milyar 884 milyon 613 bin 455 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 63 lira olarak tespit edildi.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 658 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 679 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1851 lira 2 kuruş olarak belirlendi.