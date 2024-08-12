Spot piyasada elektrik fiyatları (12 Ağustos 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 658 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 679 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1851 lira 2 kuruş olarak belirlendi.