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Spot piyasada elektrik fiyatları (23 Ekim 2024)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük 550 lira olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 9,61 artarak 1 milyar 427 milyon 106 bin 376 lira oldu.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 9,61 artarak 1 milyar 427 milyon 106 bin 376 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 990 lira, en düşük saat 12.00'de 550 lira olarak tespit edildi. Bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 328 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 339 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1417 lira 15 kuruş olarak belirlendi.