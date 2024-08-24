Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Ağustos 2024)
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 19,2 azalarak 1 milyar 363 milyon 690 bin 234 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 217 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 238 lira 71 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1894 lira 97 kuruş olarak belirlendi.