Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Eylül 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 503 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 516 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.