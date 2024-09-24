Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Eylül 2024)
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,49 artarak 1 milyar 595 milyon 212 bin 117 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1819 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 503 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 516 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.