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Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Haziran 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1369 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

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Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Haziran 2025)
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1369 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,3 azalarak 1 milyar 883 milyon 180 bin 923 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1369 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 792 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 786 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1864 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA