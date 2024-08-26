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Spot piyasada elektrik fiyatları (26 Ağustos 2024)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi. Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 7,2 artarak 1 milyar 868 milyon 416 bin 876 lira oldu.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 05.00 ve 07.00'de 2 bin 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 653 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 669 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1895 lira olarak belirlendi.