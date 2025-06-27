Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Haziran 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1374 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,8 azalarak 1 milyar 677 milyon 961 bin 388 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 10.00'da 1374 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 576 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 558 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1539 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.