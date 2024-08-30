Spot piyasada elektrik fiyatları (30 Ağustos 2024)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 470 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 481 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira olarak belirlendi.