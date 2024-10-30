Spot piyasada elektrik fiyatları (30 Ekim 2024)
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 3,9 artarak 1 milyar 452 milyon 387 bin 647 lira oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1409 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ile 17.00-20.00 arasında 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1409 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 374 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 392 lira 88 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.