Spot piyasada elektrik fiyatları (4 Eylül 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 533 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 560 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük 1999 lira olarak belirlendi.