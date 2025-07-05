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Spot piyasada elektrik fiyatları (5 Temmuz 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 399 lira 54 kuruş, en düşük saat 12.00'de 151 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

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Spot piyasada elektrik fiyatları (5 Temmuz 2025)
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 54 kuruş, en düşük 151 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,4 azalarak 1 milyar 342 milyon 247 bin 683 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 399 lira 54 kuruş, en düşük saat 12.00'de 151 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 153 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 183 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 363 lira 13 kuruş, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA