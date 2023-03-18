Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1650 lira, en düşük 300 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,1 düşüşle 438 milyon 677 bin 826 lira oldu.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 1650 lira, en düşük saat 07.00'de 300 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1009 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1021 lira 14 kuruş oldu.
Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 900 lira 1 kuruş, en düşük 1000 liradan işlem gördü.